Janja e Lula recebem deputadas e senadoras aliadas no Alvorada

A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberam no Palácio da Alvorada, na noite de segunda-feira (25/3), deputadas e senadoras, num esforço de aproximação do governo ao Congresso. A única líder mulher do Senado, Eliziane Gama (PSD-MA), pediu ao petista um encontro com as parlamentares em um reunião similar àquela ocorrida com senadores no começo do mês.

Janja, que justificou não ter participado dos encontros anteriores com lideranças e presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por se tratar de compromissos de Lula e não dela, publicou em suas redes sociais registros de ontem com as parlamentares. O PT sinaliza querer utilizar a primeira-dama como uma cabo eleitoral das candidaturas do partido nas eleições municipais, aos moldes de Michelle Bolsonaro e seu PL Mulher.

“Quando mulheres se encontram, se encontram também grandes ideias e ideais! Tenho certeza, e digo por mim, que o encontro que aconteceu ontem no Palácio da Alvorada vai seguir reverberando dentro de cada uma de nós”, escreveu ela no X (antigo Twitter). “A potência de transformar nosso Brasil em um país com um parlamento onde a gente se sinta realmente representada como mulher. Um país que nos respeite, nos acolha e nos fortaleça”.

Quando mulheres se encontram, se encontram também grandes ideias e ideais! Tenho certeza, e digo por mim, que o encontro que aconteceu ontem no Palácio da Alvorada vai seguir reverberando dentro de cada uma de nós.



As experiências compartilhadas, o afeto multiplicado, as… pic.twitter.com/MDS4Pr7PnM — Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 26, 2024

As deputadas e senadoras de oposição não compareceram ao happy hour no Alvorada. Além das parlamentares aliadas, estavam presentes o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, bem como as ministras Luciana Santos, da Ciência, Tecnologia e Inovação; Margareth Menezes, da Cultura; Sonia Guajajara, dos Povos Indígenas; Marina Silva, do Meio Ambiente; Cida Gonçalves, das Mulheres; Anielle Franco, da Igualdade Racial; Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento; e Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. A deputada Daniela Carneiro (União-RJ), ex-ministra do Turismo, também estava presente no encontro.

“Ontem o Alvorada abriu as portas para deputadas, senadoras e ministras do governo. Conversamos sobre o Brasil, as pautas importantes do legislativo e a agenda de igualdade de gênero no nosso país”, comentou Lula.

Ontem o Alvorada abriu as portas para deputadas, senadoras e ministras do governo. Conversamos sobre o Brasil, as pautas importantes do legislativo e a agenda de igualdade de gênero no nosso país.



@ricardostuckert pic.twitter.com/E2vMUZFUpM — Lula (@LulaOficial) March 26, 2024