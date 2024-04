Mondino e Alckmin discutem ligação do Brasil ao gás natural argentino

Um dos compromissos da visita da chanceler argentina, Diana Mondino, foi o encontro com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, nesta segunda-feira (15/4), para negociar acordos comerciais e de integração energética entre os dois países. No topo da agenda dos argentinos está a integração do gasoduto até o Brasil para o escoamento da produção de gás natural argentino.

“A Argentina é um país parceiro, sócio e amigo do Brasil, com quem temos uma relação estreita há longo tempo e com oportunidades de cooperação em todas as áreas. A relação bilateral Brasil-Argentina é estratégica e deve ser aprofundada”, afirmou o vice-presidente.



Alckmin e Mondino discutiram também o fortalecimento do Mercosul e outros temas da integração regional, a ampliação do comércio intrarregional e a ampliação dos acordos comerciais entre o Mercosul e outros blocos.

“Precisamos ampliar o comércio e firmar acordos no âmbito do Mercosul para promover as exportações, aumentando os empregos na nossa região e gerando mais renda”, disse Alckmin.

Para o Brasil a ampliação da oferta ao país do gás natural, principalmente depois da redução na produção boliviana, é uma medida muito bem-vinda. Para Alckmin, a ampliação da oferta pode dar mais segurança no abastecimento do combustível para as indústrias brasileiras.