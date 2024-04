Glauber Braga: quem é o deputado alvo de pedido de cassação na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) encaminhou na segunda-feira (22/4) o pedido de cassação do deputado Glauber Braga (PSol-RJ), protocolado pelo partido Novo, para o Conselho de Ética.

Na semana passada, Glauber expulsou um militante do Movimento Brasil Livre (MBL) que estava dentro do Congresso Nacional com chutes e pontapés. Antes, ele discutiu com o militante, identificado como Gabriel Costenaro. Glauber também teria pedido que Gabriel fosse impedido de entrar na Câmara e afirmou se tratar de um "conhecido" provocador do PSol.

Após a confusão, o parlamentar e Gabriel Costenaro foram parar no Departamento de Polícia Legislativa.

De acordo com a representação do Novo, "enquanto se encontrava parado em frente ao corredor de comissões do anexo 2, Costenaro foi notado pelo deputado federal Glauber Braga, que se aproximou para interpelá-lo com acusações de agressão à mulher e ameaça."

Nas redes sociais, Glauber comentou sobre o pedido de cassação e afirmou que o trecho do pedido de cassação que afirma que Costenaro “dialogou pacificamente” com ele é mentira: "Mentirosos! Se mentir dá perda de mandato, quem tinha que perder o mandato, então, era quem redigiu essa representação por parte do Novo", disse o deputado.

A representação do partido Novo pela cassação do mandato de Glauber foi encaminhada por Lira para o Conselho de Ética. VAMOS À LUTA! pic.twitter.com/xewJpMNILC — Glauber Braga (@Glauber_Braga) April 22, 2024

Quem é Glauber Braga

Glauber Braga foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2006, ainda pelo PSB, do Rio de Janeiro. Ele assumiu como Suplente, o mandato na Legislatura 2007-2011, de 6 de janeiro a 2 de fevereiro de 2009 e de 3 de fevereiro de 2009 a 31 de março de 2010, e a partir de 5 de janeiro de 2011.

Além disso, participou das eleições em 2010, 2014, 2018 e 2022, se reelegendo em todas. O parlamentar mudou para o PSOl para as eleições de 2018.

No Conselho de Ética, Braga responde por outro pedido de cassação, este protocolado pelo PL, por ter empurrado e dados puxões para expulsar o deputado Abílio Brunini (PL-MT) em novembro de 2023, durante comissão que debatia a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Glauber já se envolveu em outras polêmicas na Câmara dos Deputados. Em 2019, o então PSL pediu a cassação dele após ter chamado Sergio Moro de "juiz ladrão" e, em 2023, teve uma discussão acalorada com Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sobre o caso das joias sauditas envolvendo o ex-presidente Bolsonaro.

Ele também já discutiu, em 2022, com Arthur Lira, e foi levado ao Conselho de Ética na época.