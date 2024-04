Janja sobre cão morto em voo: "Foi tratado como carga e não como ser vivo"

A primeira-dama Janja se manifestou nesta quarta-feira, através das redes sociais, sobre o caso do cachorro Joca, que morreu durante o transporte aéreo da Gollog. Por um erro de logística, o Golden Retriver, de 4 anos, que deveria ter sido levado para Sinop (MT) foi para Fortaleza (CE).

Joca e o tutor João saíram de São Paulo na última segunda-feira (22/4). Ao chegar em Sinop, João foi informado sobre o erro no destino do cachorro e voltou para Guarulhos, onde recebeu a notícia sobre a morte de Joca.

Pelas redes sociais, Janja disse que ficou abalada com a situação e conversou com o presidente Lula para cobrar providências sobre o assunto. "Ele (Joca) foi tratado como carga e não como ser vivo. Ontem isso me deixou muito abalada, eu falei com o presidente Lula e, inclusive hoje ele está usando uma gravata de cachorrinho. Eu falei: 'Hoje você vai com essa gravata em homenagem ao Joca'", afirmou a primeira-dama.

O ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, acompanhou a primeira-dama na gravação do vídeo e afirmou que providências legais já estão sendo tomadas e novas regras para o transporte de animais deverão ser discutidas. “Já conversamos com a ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e ontem mesmo a ANAC já oficiou a Gol para que em três dias possa responder objetivamente o que ocorreu. A orientação do presidente Lula e do governo é que a gente possa buscar, em caráter emergencial, regras mais duras e para que casos como esse não voltem a ocorrer no Brasil. Até porque todos nós somos defensores da causa dos animais", defendeu.

Nas redes sociais, o tutor de Joca tem feito publicações que demonstram o afeto e carinho que tinha com o animal. Na mais recente publicação, João Fantazzini pede perdão por ter levado o cachorro na mudança e diz que ama Joca. "Você virou o meu anjo! E saiba que eu vou lembrar de você todos dias e lutar por você!".

O que diz a Gol



Por meio de nota enviada ao Correio, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte do animal e que está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade.

Veja a íntegra da nota da Gol:

"A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o cão e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo G3 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do animal sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do cão.

A Companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time."