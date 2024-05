Adnet sobre crítica de Eduardo Bolsonaro a Lula: "Teu pai andou de jet ski"

O comediante Marcelo Adnet rebateu uma crítica do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) referente às visitas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Rio Grande do Sul. Em suas redes sociais, nesse domingo (5/5), o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que Lula viajou primeiro a Santa Maria, terra natal do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, e só depois se dirigiu ao "epicentro da tragédia" em Porto Alegre.



Em resposta à publicação de Eduardo Bolsonaro, o humorista relembrou que em dezembro de 2021 enquanto a Bahia (BA) enfrentava uma crise gerada por fortes chuvas, Jair Bolsonaro estava de "férias". À época, a postura do ex-presidente foi intensamente criticada.

"Teu pai andou de jetski e ofereceu cloroquina pra uma ema", escreveu Adnet, referenciando também o episódio em que Jair Bolsonaro exibiu uma caixa de cloroquina - medicamentos defendidos por ele para o tratamento da COVID-19 sem eficácia comprovada - para emas no Palácio da Alvorada em meio a pandemia.



Teu pai andou de jetski e ofereceu cloroquina pra uma ema. May 6, 2024