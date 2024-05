Lula interrompe discurso para tirar foto com sósia durante solenidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tirou fotos com um sósia nesta quinta-feira (9/5), durante cerimônia da assinatura da ordem de serviço do trecho V do canal do Sertão Alagoano em São João da Tapera, em Alagoas. O homem foi notado pela primeira-dama, Janja.

Ao avistar o sósia, o chefe do Executivo interrompe o discurso e diz ter "um Lula lá embaixo" e o chama para o palanque.

"Passe para cá, pule pra cá, meu filho. Pule, mostre que o Lula está preparado e jovem, pô", brincou, sendo ovacionado pela plateia.

O chefe do Executivo ainda colocou o capacete de construção que o sósia usava na cabeça, abraçou o homem e tirou fotos com ele.

"Com todo respeito ao pai e mãe dele. Eu estou mais bonito que você. Mas o que vale é o coração", concluiu.