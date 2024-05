Esse tipo de gente que divulga fake news vai ser banido da política, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quarta-feira (15/5) que o "tipo de gente" que está divulgando fake news sobre a calamidade no Rio Grande do Sul, "mais dia, menos via, vai ser banido da política".

Em discurso durante sua terceira viagem ao estado após o início das enchentes, Lula elogiou o trabalho dos voluntários que atuam no resgate de pessoas e na ajuda humanitária às vítimas da chuva. Ele também destacou o contraste entre os voluntários e quem divulga informações falsas.

Lula agradeceu quem se dispôs a ajudar em meio à tragédia climática, "apesar da nojeira da fake news, do comportamento de uns vândalos que não fazem política, que não discutem política, que não querem argumento, querem estragar a vida dos outros, ofender as pessoas, achincalhar as pessoas". O petista falou sobre o assunto durante anúncio de novas medidas para o Rio Grande do Sul em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre.

"Esse tipo de gente, eu tenho certeza que, depois desses milhões de voluntários que a gente vê aqui, mais dia, menos dia, vai ser banido da política brasileira. Não serão mais pessoas levadas em conta", acrescentou.

Desinformação em meio à calamidade

Desde o início das enchentes, influenciadores e parlamentares de oposição vêm compartilhando notícias falsas ou distorcidas sobre a situação do Rio Grande do Sul. O governo já acionou, inclusive, a Polícia Federal para investigar os casos.

Um dos maiores disseminadores de supostas fake news é o empresário e coach Pablo Marçal. Parlamentares como o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) também teriam divulgado ou compartilhado postagens com informações falsas.