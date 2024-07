Incêndio atinge torre de catedral gótica na França; veja vídeo

Pouco depois do meio-dia no horário local, os bombeiros informaram que o incêndio estava sob controle - (crédito: PATRICK STREIFF / AFP)

O pináculo da catedral da cidade francesa de Rouen, na Normandia, pegou fogo nesta quinta-feira (11/7). Segundo o prefeito Nicolas Mayer-Rossignol, as causas das chamas ainda são desconhecidas e todos os recursos públicos estão mobilizados para controlar o fogo — trabalho que envolve cerca de 70 bombeiros e outros 40 funcionários. Um inquérito foi aberto par investigar a ocorrência.

Veja o vídeo:





Segundo a imprensa francesa, a catedral estava em obras de restauração. A catedral foi esvaziada e as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança ao redor. Pouco depois do meio-dia no horário local, os bombeiros informaram que o incêndio estava sob controle.

Début d'incendie en cours sur la flèche de la cathédrale de @Rouen. Origine inconnue à ce stade. Tous les moyens publics sont mobilisés. Merci de faciliter leur intervention. pic.twitter.com/Lnu1vMrw5p July 11, 2024

O monumento é dos ícones da arquitetura gótica e chegou a ser o edifício mais alto do mundo entre 1876 e 1880, com 151 metros de altura, após a instalação da agulha principal. Ela foi superada por 6 metros pela catedral de Colônia, na Alemanha.

O templo começou a ser construído no século XII e as obras duraram várias centenas de anos.

Com informações da AFP