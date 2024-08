Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Curitiba

As eleições municipais estão chegando e os postulantes aos cargos eletivos tiveram até às 20h de quinta-feira (15/8) para registrar as candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Agora, a plataforma oficial da Justiça Eleitoral já disponibiliza as informações de todos os candidatos que concorrem ao cargo de prefeito na capital do Paraná.

Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral. Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município.



Confira abaixo os candidatos para o cargo de prefeito em Curitiba:

Cristina Graeml (PMB)

CRISTINA GRAEML (foto: TSE)

Cristina Graeml é candidata à prefeitura de Curitiba pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) nas eleições de 2024. O candidato a vice-prefeito é o advogado e empresário Jairo Ferreira Filho, também do PMB. A candidatura dela não tem coligação.

Formada em comunicação social pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1992, ela trabalhou como repórter de televisão por 26 anos, incluindo 20 anos na RPC em Curitiba. Durante a carreira, também foi repórter do Jornal Nacional da TV Globo no Rio de Janeiro e em São Luís (MA). Cristina declarou R$ 673.620,00.

O número de Cristina na urna é 35.

Eduardo Pimentel (PSD)

EDUARDO PIMENTEL (foto: TSE)

Eduardo Pimentel Slaviero é candidato à prefeitura de Curitiba pelo Partido Social Democrático (PSD) nas eleições de 2024. Ele é o atual vice-prefeito de Curitiba e também já atuou como secretário de Estado das Cidades. Eduardo nasceu em 21 de setembro de 1984, tem 39 anos e é formado em administração.

A coligação que apoia a candidatura dele é chamada Curitiba Amor e Inovação e inclui os partidos Novo / PL / MDB / Republicanos / PSD / PODE / Avante / PRTB. O candidato a vice-prefeito é o ex-deputado federal Paulo Martins, do Partido Liberal (PL). Os bens declarados por ele estão no valor de R$ 2.260.443,06.

O número de Eduardo na urna é 55.

Felipe Bombardelli (PCO)

FELIPE BOMBARDELLI (foto: TSE)

Felipe Bombardelli é um dos candidatos à prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024. Ele representa o Partido da Causa Operária (PCO) e é graduado e mestre em ciências da computação pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Esta é a primeira vez que ele concorre a um cargo eletivo.

Bombardelli é paranaense de Toledo e declarou ter um patrimônio de R$ 106.000,00, fruto de uma aplicação em poupança. Ele se junta a Paulo Costycha (PCO) como vice.

O número do candidato na urna é o 29.

Luciano Ducci (PSB)

LUCIANO DUCCI (foto: TSE)



Luciano Ducci é candidato à prefeitura de Curitiba pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele é médico, especializado em pneumologia pediátrica. Ducci já foi prefeito de Curitiba entre 2010 e 2012, após a renúncia de Beto Richa. Além disso, ele foi deputado estadual e atualmente é deputado federal.

Ducci tem 69 anos e é natural de Curitiba. Ele também já atuou como secretário municipal de Saúde e vice-prefeito da cidade. Para as eleições de 2024, o vice na chapa é o deputado estadual Goura (PDT), e ele conta com o apoio de partidos como PT, PCdoB, PV e PDT. A declaração de bens foi de R$ 932.484,46.

O número do candidato na urna é 40.

Luiz Goularte Alves (Solidariedade)

LUIZÃO GOULART (foto: TSE)



Luiz Goularte Alves, mais conhecido como Luizão Goulart, é candidato à prefeitura de Curitiba pelo partido Solidariedade (SD). Ele tem 62 anos e é formado em filosofia e história pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Luizão Goulart tem uma carreira política extensa. Ele foi vereador em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e presidente da Câmara dos Vereadores. Em 2008, foi eleito prefeito de Pinhais e reeleito em 2012. Além disso, foi deputado estadual e federal.

A chapa não conta com coligações e o vice dele será Tiago Chico, também do Solidariedade.

A declaração de bens de Luiz foi de R$ 1.968.872,72. O número dele na urna é o 77.

Maria Victoria (PP)

MARIA VICTORIA (foto: TSE)



Maria Victoria Borghetti Barros é candidata à prefeitura de Curitiba pelo Partido Progressistas (PP). Ela tem 32 anos e é formada em turismo. Ela iniciou a carreira política em 2014, quando foi eleita deputada estadual. Desde então, foi reeleita em 2018 e 2022, estando atualmente no terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná.

A coligação da chapa é chamada Curitiba Melhor Para Todos e conta com os partidos PP e PRD. O vice dela será Walter Petruzziello, também do PP.

A declaração de bens da candidata foi no valor de R$ 1.756.173,81. O número de Maria na urna é 11.

Ney Leprevost Neto (União Brasil)

NEY LEPREVOST (foto: TSE)

Ney Leprevost Neto é candidato à prefeitura de Curitiba pelo União Brasil nas eleições de 2024. Ele nasceu em 26 de outubro de 1973 e tem 50 anos.

Ney é administrador e jornalista de profissão. Ele tem uma longa trajetória política, tendo sido eleito vereador em Curitiba em 1996 e reeleito em 2004. Em 2018, foi eleito deputado federal e, atualmente, está com mandato como deputado estadual desde 2023. Ney também já atuou como secretário de estado em duas ocasiões.

Ele disputa pela coligação Curitiba Pode Mais, com União Brasil, Agir e DC. A candidata a vice é Rosângela Moro, do União Brasil, a esposa do senador Sérgio Moro.

Ney Leprevost é o candidato mais rico entre os concorrentes à prefeitura de Curitiba, com um patrimônio declarado de R$ 2.587.268,432. O número de Ney nas urnas é 44.

Andrea do Rocio Caldas (Psol)

PROFESSORA ANDREA CALDAS (foto: TSE)

Andrea do Rocio Caldas é candidata à prefeitura de Curitiba pelo PSol nas eleições de 2024. Ela nasceu em 15 de novembro de 1969 e tem 54 anos. Andrea é professora universitária na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Andrea é filiada ao PSol desde 2018 e nunca foi eleita para um cargo público antes. A candidatura dela é apoiada pela federação PSol/Rede, e a vice na chapa é Letícia Faria (PSol), uma profissional da área da saúde.

A professora declarou R$ 1.042.995,02 em bens totais. O número na urna de Andrea é 50.

Roberto Requião (Mobiliza)

ROBERTO REQUIÃO (foto: TSE)



Roberto Requião de Mello e Silva é o candidato à prefeitura de Curitiba pelo partido Mobiliza. Ele nasceu em 5 de março de 1941 e tem 83 anos. Requião é advogado, jornalista e urbanista. Ele já foi prefeito de Curitiba entre 1986 e 1989, onde instituiu a primeira Ouvidoria Geral do país e fez várias reformas administrativas. Além disso, foi governador do Paraná por três mandatos e senador em duas ocasiões.

A chapa não conta com nenhuma coligação e tem como vice Marcelo Henrique, também do Mobiliza. O patrimônio dele é de R$ 621.633,85. O número na urna é 33.

Samuel de Mattos (PSTU)

SAMUEL DE MATTOS (foto: TSE)

Samuel de Mattos Figueiredo é candidato à prefeitura de Curitiba pelo PSTU. Ele nasceu em 25 de março de 1988 e tem 36 anos. Samuel é formado em Matemática e trabalha como carteiro nos Correios há 12 anos. Ele também é ativista em movimentos sociais e militante sindical.

Samuel nunca foi eleito para um cargo público antes, mas já concorreu como vice-prefeito de Curitiba nas eleições municipais de 2020 e como deputado federal em 2022. O vice dele é Leonardo Guedes, também do PSTU, e a candidatura não possui coligação. O candidato declarou R$ 164.670,83. O número na urnas é 16.



