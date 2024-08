Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Campo Grande

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou oito candidatos ao cargo de prefeito na cidade de Campo Grande (MS). No sistema da Justiça, eles preencheram informações sobre escolaridade, profissão, valor dos bens e número de urna.



Qualquer cidadão pode disputar os cargos eletivos, desde que preencham as condições de elegibilidade e de incompatibilidade previstas na Constituição, como por exemplo, ter nacionalidade brasileira e estar em dia com a justiça eleitoral.

O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno está previsto para ocorrer no dia 27 do mesmo mês.

Confira os candidatos para a Prefeitura de Campo Grande:

Adriane Lopes (PP)

ADRIANE LOPES (foto: TSE)

Adriane Barbosa Nogueira Lopes é a atual prefeita de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e candidata à reeleição pelo Progressistas (PP). Ela assumiu a prefeitura em abril de 2022, após a renúncia do então prefeito Marquinhos Trad, que se candidatou ao governo do estado.

A coligação Sem Medo de Fazer o Certo, que conta com os partidos PP / Avante / PRD, apoia a candidatura de Adriane e da vice, Dra Camilla (Avante). Adriane Lopes declarou ao TSE um valor de R$ 670.436,24. O número na urna é 11.



Beto Figueiró (Novo)

BETO FIGUEIRÓ (foto: TSE)

Humberto Sávio Abussafi Figueiró, conhecido como Beto Figueiró, é candidato à prefeitura de Campo Grande pelo partido Novo nas eleições de 2024. Ele nasceu em 21 de novembro de 1967 e já se candidatou ao Senado em 2018, mas não obteve sucesso

Ele declarou ao TSE um patrimônio de R$ 1.728.500,00 e disputa em uma chapa "sangue puro". A vice é Cynthia Duailibi, também do Novo. O número na urna é 30.





Beto Pereira (PSDB)

BETO PEREIRA (foto: TSE)

Humberto Rezende Pereira é o candidato à prefeitura de Campo Grande do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Ele nasceu em Campo Grande (MS) e tem 46 anos. Beto Pereira atualmente exerce o cargo de deputado federal.



A coligação da chapa é a Juntos pela mudança, que conta com a Federação PSDB/Cidadania e pelo PSD, PSB, Podemos, MDB, Republicanos e PL. Ele declarou ao TSE um patrimônio de R$ 2.711.315,47. A vice é Coronel Neidy, do Partido Liberal.

O número de Beto na urna é 45.

Camila Jara (PT)

CAMILA JARA (foto: TSE)

Camila Bazachi Jara Marzochi é candidata à prefeitura de Campo Grande pelo Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições de 2024. Nascida em 10 de fevereiro de 1995, ela tem 29 anos.

Camila Jara foi eleita vereadora de Campo Grande em 2020, sendo a única mulher entre os 29 vereadores da Câmara Municipal e a mais jovem eleita. Em 2022, foi eleita deputada federal. O vice da chapa é Zeca, também do PT.

Camila declarou ao TSE o valor de R$ 260.231,73 em bens. O número dela na urna é 13.



Jorge Batista (PCO)

JORGE BATISTA (foto: TSE)

Jorge Batista da Silva é candidato à prefeitura de Campo Grande pelo Partido da Causa Operária (PCO) nas eleições de 2024. Ele tem 70 anos, é aposentado e foi o último a registrar a candidatura.

A chapa não tem coligação e conta com Thiago Assad como vice, também do PCO. Jorge declarou R$ 780 mil em bens ao TSE. O número na urna é 29.



Luso de Queiroz (Psol)

LUSO DE QUEIROZ (foto: TSE)

Lucas Gabriel de Souza Queiroz Batista, também conhecido como Luso Queiroz, é um dos candidatos à prefeitura de Campo Grande pelo PsOL nas eleições de 2024. Ele já foi candidato a senador pelo PSOL em 2010 e a deputado estadual pelo PTN em 2014, mas não foi eleito em nenhuma das ocasiões.



A vice da chapa, também do PSol, é a Lya Santos. Lucas não declarou nenhum ben ao TSE. O número na urna é 50.



Rose Modesto (União Brasil)

ROSE MODESTO (foto: TSE)

Rosiane Modesto de Oliveira, conhecida como Rose Modesto, é candidata à prefeitura de Campo Grande pelo partido União Brasil. Rose Modesto foi vice-governadora de Mato Grosso do Sul de 2015 a 2019 e deputada federal de 2018 a 2022.

Ela também foi vereadora de Campo Grande, eleita pela primeira vez em 2008 e reeleita em 2012. A chapa conta com o apoio do PTD e tem como vice, Roberto Oshiro, também do União Brasil.

Rose declarou R$ 1.179.446,94 ao TSE. O número na urna é 44.



Ubirajara Martins (DC)

UBIRAJARA MARTINS (foto: TSE)

Ubirajara Borges Martins é o candidato do partido Democracia Cristã (DC) à Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2024. Ele é advogado, nascido em Bento Gonçalves (RS) em 29 de janeiro de 1967.

Em 2020, ele concorreu como vereador e ficou como suplente pelo partido Progressistas (PP).



Para as eleições de 2024, ele terá como vice o empresário João Faria, também do DC. Ubirajara declarou R$ 4,4 milhões ao TSE. O número na urna é 27.



*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori

