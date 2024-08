Tarcísio sinaliza voto nulo em 2º turno entre Marçal e Boulos em SP

Tarcísio: "Se a direita quer entregar a Prefeitura de SP nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal" - (crédito: Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que apoia a reeleição de Ricardo Nunes para prefeito de São Paulo, sugeriu que anulará o voto em um eventual segundo turno entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSol) e o influenciador digital Pablo Marçal (PRTB). Para ele, anular o voto seria “um bom caminho”. A declaração ocorreu durante uma entrevista ao programa Direto ao ponto, da Jovem Pan, na segunda-feira (26/8).

O governador ressaltou que um segundo turno entre Boulos e Marçal representa uma situação de "ficar entre a cruz e a espada" e frisou que não confia na administração de ambos os candidatos. "Um (Marçal) eu não sinto confiança nenhuma, nenhuma condição de fazer um bom trabalho de gestão. Não apresentou nada até agora, só lacração. E o outro (Boulos) pensa diametralmente de maneira oposta ao que eu penso”, disse Tarcísio.

Tarcísio também manifestou o desejo de que a esquerda não ganhe as eleições, ressaltando que o influenciador poderia ser um elemento crucial para a potencial vitória de Boulos no segundo turno. "O Marçal hoje é a porta de entrada para o Boulos. Marçal é o indivíduo que pode possibilitar a vitória de Boulos na eleição do segundo turno."

Além disso, ele criticou o apoio da direita ao coach, insinuando que essa decisão poderia resultar na entrega da Prefeitura de São Paulo para a esquerda. “Se a direita quer entregar a Prefeitura de SP nas mãos do Boulos, está fazendo um grande serviço apoiando o Marçal.”