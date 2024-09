Marina Helena acusa Tabata de usar jatinho para ver namorado

“Quantas viagens você fez de jatinho o ano passado para visitar o seu namorado? Quem que pagou e de quem era esse avião?” No segundo bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo pela RedeTV!/UOL, a candidata Marina Helena (Novo) questionou a adversária, Tabata Amaral (PSB), sobre transparência. “A população está cansada das pessoas que fazem uma coisa na frente das câmaras e outra por trás das câmeras”, comentou.

Tabata se defendeu da acusação dizendo nunca ter feito viagens "de jatinho" para visitar o namorado, João Campos (PSB), atual prefeito de Recife (PE) e candidato à reeleição na cidade. “Se você está curiosa para saber mais da minha vida pessoal, tenho uma série, ‘Tabata Amaral SP’, que fala do meu relacionamento com o João”, respondeu, citando vídeo publicado em suas redes sociais.

A candidata do PSB aproveitou a pergunta para falar de uma de suas propostas para a cidade.

“São Paulo é a cidade mais rica do país, mas isso não se traduz em qualidade nem em oportunidade. Foi a cidade que mais caiu no ranking de alfabetização na gestão do Nunes. Então, vou ter foco na alfabetização, levar para as escolas robótica, intercâmbio, basquete, cultura e teatro, para melhorar a qualidade da educação na cidade”, prometeu.

Marina Helena, contudo, insistiu na pergunta sobre as viagens de Tabata, que rebateu dizendo se tratar de “um delírio” da adversária. Nos bastidores, pouco depois, Tabata ameaçou processar a candidata do Novo pela acusação, segundo a apresentadora do debate, Fabíola Cidral.

Nos bastidores, Tabata ameaçou processar a candidata do Novo pela acusação (foto: Reprodução/Debate RedeTV/UOL)

Tabata reforçou nunca ter usado jatinho e que não sabe de onde surgiu a acusação, e se defendeu, afirmando sempre ter usado avião comercial em suas viagens.