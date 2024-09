Datena enaltece Tabata e diz que decisão de não ser vice dela veio do partido

O candidato José Luiz Datena (PSDB), afirmou nesta terça-feira (17/9), durante debate da RedeTV/UOL que "não se arrepende de nada do que fez na vida", nem "nada do que ficou para trás". Segundo ele, a decisão de não seguir como candidato a vice de Tabata Amaral (PSB), foi do partido.

“Eu não me lancei em nada, quem me lançou foi o partido. Eu continuo tendo uma forte amizade com a Tabata, acho ela uma pessoa brilhante. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz na vida. Nada na minha vida, que ficou para trás, eu me arrependo”, afirmou Datena.

Segundo o jornalista, sua vida é limpa e tranquila. “Quando eu preciso responder à justiça, eu respondo. Porque, eu repito, a minha honra e da minha família estão acima de tudo e quero terminar minha carreira assim”, declarou.

Datena afirmou ainda, que se Tabata está na sua frente nas pesquisas é por mérito dela mesma. “Quanto mais mulheres a gente tiver em ascensão na política brasileira, vai ser melhor ainda. Eu continuo respeitando a Tabata, acho que o respeito é mútuo, e assim será até o fim das eleições”, disse.