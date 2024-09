Boulos defende atuação no Conselho de Ética em caso Janones: "Jurisprudência"

Durante debate da RedeTV/UOL realizado nesta terça-feira (17/9) Guilherme Boulos (PSOL) disse existir "fake news" em torno da atuação no Conselho de Ética da Câmara no caso de rachadinha de André Janones (Avante-MG). Segundo Boulos, a alegação de que seu relatório pelo arquivamento do caso foi justificado pela jurisprudência do colegiado.

Leia também: Nunes tenta associar descriminalização do consumo de drogas a Boulos

“Obrigada pela pergunta, porque ela me dá a oportunidade de explicar algo que está sendo objeto de fake news. Eu fui sorteado para ser relator no processo do Janones, no conselho de ética da Câmara dos Deputados, não foi algo que eu escolhi”, afirmou.

“Existe no conselho de ética, um critério, que não fui eu que inventei. Que inclusive livrou os bolsonaristas do 8 de janeiro, os deputados que fizeram todo aquele quebra quebra na tentativa de golpe, livrou eles de irem para o conselho de ética”, pontuou criticando os deputados bolsonaristas.

Leia também: Boulos vem a Brasília gravar material de campanha com Lula

Segundo Boulos, a decisão do conselho de arquivar representação contra Janones não foi somente dele. “Não fui eu que inventei, era uma jurisprudência já explicada no Conselho de Ética. Não pode ter dois pesos e nem duas medidas. Eu já deixei muito claro, rachadinha para mim é crime, seja do Janones, seja do Flavio Bolsonaro, seja a suspeita de Rachadinha em creche aqui no estado de São Paulo, com cheque indo para conta do atual prefeito (Ricardo Nunes). Para mim isso é crime e pronto”, afirmou.

Leia também: Relembre episódios envolvendo Marçal em debates e a escalada de provocações

“Para a gente deixar as coisas bem claras. Eu vou combater a corrupção. Eu como prefeito de São Paulo, se qualquer secretário meu, fizer um mau feito, vai ser demitido, e ponto final”, frisou Boulos.