Tabata afirma ser a única candidata a conciliar os extremos políticos

Candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB) afirmou ser a única a poder trazer propostas da esquerda e da direita, e que o fará “sem dogmatismo”. A fala foi dada durante o debate da RedeTV!/UOL, que aconteceu na manhã desta segunda-feira (17/9).

“Sou a única que, se eleita, vai conseguir trabalhar com governador Tarcísio (de Freitas, do Republicanos), e com o presidente Lula (do PT). Os dois já disseram isso”, declarou.

Questionada sobre ainda não ter conseguido “sair do pelotão de baixo” das pesquisas, a candidata do PSB disse ter sido a única deputada, entre os mais votados, a conseguir transformar em projeto de lei (PL) 19 projetos, como autora, co-autora e relatora. “Essa é a maior demonstração da minha habilitade política”, acrescentou.

Ao ser acusada de ter soltado a mão de aliados importantes como Ciro Gomes e o próprio José Luiz Datena (PSDB), seu adversário político na disputa à Prefeitura, ela respondeu: “Aqui, na eleição municipal, só dois candidatos conseguiram trazer apoio de outros partidos, os dois que têm máquina: Guilherme Boulos (PSol), que tem apoio do governo federal, e Ricardo Nunes (MDB), que tem apoio da máquina municipal, da máquina estadual, e a gente sabe que a máquina exerce um poder de atração”.

Para ela, que diz ter a coerência como marca da sua trajetória política, “no cenário político atual, polarizado, os dois extremos estão sempre penalizando quem é coerente”.

Perfil

Tabata Amaral é a candidata mais jovem na briga pela prefeitura da cidade. Com 31 anos, a paulistana foi eleita Deputada Federal pelo estado de São Paulo em dois mandatos, cargo que exerce desde 2019, passando por duas legislaturas (56º e 57º).

Filha de Maria Renilda Amaral Pire, diarista, e de Olionaldo Francisco de Pontes, cobrador de ônibus, nasceu na periferia da cidade e cresceu na Vila Missionária. Fez faculdade nos Estados Unidos e se formou em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard.