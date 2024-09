Toffoli é internado com inflamação nos pulmões em meio a queimadas no DF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi internado em Brasília nesta terça-feira (17/9) com um quadro suspeito de inflamação nos pulmões. Nesta semana, a capital federal está tomada por fumaça de queimadas que ocorrem nas regiões de cerrado.

Incêndios no Parque Nacional de Brasília e na Floresta Nacional levaram fuligem até o centro da capital, inclusive afetando a Esplanada dos Ministérios, onde fica a sede do Supremo e a região onde está localizada a casa do magistrado.

O Supremo confirmou a internação do ministro, mas informou que aguarda boletim médico com detalhes da situação de saúde do ministro. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, convocou quadro extra do Corpo de Bombeiros e suspendeu férias dos militares para reforçar o combate ao fogo.

A fuligem gerada pelas queimadas que atingem Norte, Sudeste e Centro Oeste do país causam danos a saúde, comprometem a qualidade do ar e podem levar a danos respiratórios. A Universidade de Brasília (UnB) e escolas públicas de áreas na parte norte da capital federal suspenderam as aulas.

Essa não é a primeira vez que Toffoli é internado com problemas respiratórios. Em 2020 e 2023 ele também foi hospitalizado em razão de problemas pulmonares e por infecção por covid-19.