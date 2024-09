Saiba quem é Edson Marçal, tio de Pablo Marçal citado em debate

No debate organizado por UOL e RedeTV! nesta terça (17/9), o candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) mandou seu tio, Edson Marçal (Podemos), candidato a vereador em Mozarlândia, interior de Goiás, "se virar" para ser eleito. A fala aconteceu depois de uma jornalista da emissora declarar que o parente do ex-coach disse para ela que o sobrinho "é muito inteligente", mas que "não concorda com esse jeito dele de bater nos outros."

O empresário, em resposta à jornalista, afirmou: "meu tio Edson, que me pediu pra gravar vídeo, não vai ganhar vídeo. Se vire para se eleger aí no interior de Goiás. Faz o M aí, já que mandou isso para a repórter". O familiar do influenciador é candidato a vereador pelo Podemos. Sua página no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que divulga as informações dos postulantes, mostra que o político é natural de Pires do Rio, também em Goiás, e é aposentado.

O tio de Marçal se candidatou a algum cargo eletivo em outras cinco ocasiões. Para vereador, lançou sua candidatura em 2004, pelo PPS, em 2008, por meio do PP, em 2016, pelo então PMDB e em 2020, postulante a vice-prefeito pelo PSB na chapa de José Carlos Rainha do Vale (PSB) - eles não foram eleitos. Em todas as candidaturas a vereador, ele se tornou suplente de outro ocupante da Câmara de Mozarlândia. Em 2014 concorreu a deputado estadual de Goiás pelo PRTB, atual partido de Pablo Marçal, mas também não se elegeu.

Além disso, Edson disse não tem nenhum bem a declarar e recebeu uma única doação para sua campanha: R$ 56,00 do fundo partidário. Ele fez a declaração em bens em apenas duas ocasiões: em 2020, quando disse ter R$ 5 mil em espécie, e em 2008, quando declarou uma casa no valor de R$ 100.000,00 no próprio município do interior do Estado.

Edson não é o único parente de Marçal a se candidatar no pleito deste ano. Hudson Marçal (PL-GO), irmão do postulante do PRTB à Prefeitura de São Paulo, está concorrendo ao cargo de vereador em Goiânia. O servidor público de 53 anos recebeu o apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele concorre pela primeira vez. Hudson usa várias vezes a imagem do irmão e, mesmo estando em outro município, pede votos para Pablo Marçal.

No jingle de sua campanha, Hudson se apoia na popularidade recente do seu sobrenome: "A família Marçal se juntou com o objetivo de criar impacto no Brasil". A música cita o irmão nominalmente: "Hudson é um de nós, irmão de Pablo Marçal".