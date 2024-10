André Fernandes e Evandro Leitão estão no 2º turno das eleições em Fortaleza

Com 100%% das urnas apuradas, os candidatos André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estão no segundo turno das eleições de Fortaleza, com 40,20% e 34,33% dos votos, respectivamente. O candidato José Sarto (PDT), apoiado por Ciro Gomes, ficou em terceiro, com 11,75%.

Deputado Federal pelo estado do Ceará, André Fernandes também foi deputado estadual entre os anos de 2019 a 2022. Aos 26 anos, Fernandes concorre pela primeira vez à prefeitura da cidade de Fortaleza pelo Partido Liberal (PL).

Como suplente do candidato está a advogada e professora universitária Alcyvania Pinheiro, também do PL. Fernandes declarou no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possuir R$ 377.705,00 em bens totais.

Deputado estadual pelo estado do Ceará desde de 2022, Evandro Leitão foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para os anos de 2023 e 2024. Servidor público da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz), Leitão está concorrendo à prefeitura de Fortaleza pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Também filiada ao PT, Gabriella Aguiar é a suplente de Leitão. Aguiar é deputada estadual e médica geriatra. A dupla faz parte da coligação Juntos, Fortaleza Pode Muito Mais, com os partidos Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV), PP, PSB, PSD, Republicanos, MDB. Ao site do TSE, Evandro Leitão declarou R$ 1.662.352,84 em totais de bens.