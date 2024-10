O que falta para o X, antigo Twitter, voltar ao ar no Brasil?

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, nesta terça-feira, que o X (antigo Twitter) volte ao ar no Brasil. Ele atendeu, nesta terça-feira (8/10), pedido dos advogados da empresa, que informaram o cumprimento de todas as ordens dadas pelo STF. Mas quanto tempo vai demorar para a rede social voltar a ser acessada no país?

Na semana passada, o valor da multa, aplicada pela Justiça brasileira à rede social de Elon Musk, havia sido transferido para a conta errada, da Caixa Econômica, o que adiou o retorno da plataforma.

Gerida pelo bilionário Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo, a plataforma X saiu do ar no Brasil na madrugada de 31 de agosto. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a suspensão e multas à rede social devido a irregularidades na representação no país e ao não cumprimento de decisões da Justiça brasileira.