Segundo turno: Sebastião Melo e Maria do Rosário votam em Porto Alegre

Os candidatos Sebastião Melo (MDB) e Maria do Rosário (PT) votaram neste domingo (27/10) no segundo turno das eleições para a prefeitura de Porto Alegre. No primeiro turno, Melo obteve 49,72% dos votos, contra 26,28% de Maria do Rosário.

Segundo a pesquisa Quaest, divulgada neste sábado (26/10), o atual prefeito segue com a vantagem. Sebastião Melo aparece com 63% dos votos válidos, enquanto Maria do Rosário tem 37%.

A candidata Maria do Rosário foi a primeira a registrar seu voto, comparecendo ao Colégio Murialdo, na Zona Leste, por volta das 9h30. Ela estava acompanhada de sua vice, Tamyres Filgueira, do PSOL.

“Estou extremamente feliz, ao lado da Tamires, em trazer ideias para uma capital de todos os gaúchos e gaúchas, que respeite toda a nossa população”, disse a candidata após a votação. “Neste momento, cumprimento Porto Alegre, que está em condições de fazer a virada e dar a vitória ao campo popular”, ressaltou Rosário.

Já Sebastião Melo votou na Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba, na Zona Sul, às 11h. Em coletiva de imprensa após a votação, Melo agradeceu aos “anônimos” que fizeram parte da campanha e comparou os esforços da última semana com os feitos do ex-piloto Ayrton Senna.

“Até ontem foi o dia dos candidatos, hoje foi o dia do eleitor, nós fizemos uma semana que eu chamei de Ayrton Senna, nós aceleramos. O Ayrton ganhava a eleição acelerando as últimas voltas”, disse. “Quero abraçar a todos os anônimos, pois são os que mais trabalham nas campanhas. Têm milhares de anônimos nessa campanha, para nós avançarmos e melhorarmos. E viva a democracia brasileira que todos nós construímos juntos”, concluiu Melo.



*Estagiários sob a supervisão de Jaqueline Fonseca