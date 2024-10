Ministra propõe aliança global contra fake news na saúde

Durante o primeiro dia de encontro do G20 no Rio de Janeiro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, defendeu a criação de uma aliança internacional de combate à desinformação na área da saúde. Com foco na vacinação, as mesas discutiram maneiras de conter a disseminação de informações falsas, um problema enxergado pela chefe da pasta como urgente e global.



“A disseminação deliberada de notícias falsas não apenas contamina nossas vidas e o ambiente digital, mas também afeta diretamente a saúde das populações. A desinformação pode causar mortes, e o combate a ela salva vidas e melhora nosso entendimento. É por isso que propomos debater com o G20 para atuar no combate à desinformação”, ressaltou Nísia.

Em sua fala, a ministra também apresentou o projeto Saúde com Ciência — plataforma interministerial que visa enfrentar a desinformação. A iniciativa completou um ano na última quinta-feira (24) e é coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Comunicação (Secom), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), entre outros órgãos federais.

Nísia sugeriu ainda internacionalizar a plataforma, solicitando ao G20 que sejam desenvolvidas estratégias coordenadas de proteção à saúde pública.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

