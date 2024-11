Biden confirma presença em reunião do G20 após conversa com Lula

Os presidentes dos EUA, Joe Biden, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversaram hoje por telefone. Biden decidiu vir ao G20 no Rio de Janeiro após a ligação - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por telefone, nesta quinta-feira (7). O presidente norte-americano parabenizou Lula pela presidência do G20 e pelo progresso no combate à pobreza e à fome no governo dele. Após o telefone, a Casa Branca confirmou a presença de Biden na reunião do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro.



Biden também desejou melhoras ao presidente brasileiro pelo ferimento na cabeça após o acidente doméstico no mês passado. Além disso, ambos os líderes concordaram em permanecer em contato próximo durante o G20.

De acordo com o Planalto, "Lula reiterou a amizade e admiração pelo presidente Biden e observou o excelente momento das relações Brasil-EUA nos últimos anos". Ainda declarou que os presidentes destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo - a Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores - e a convergência de prioridades entre os dois governos para a promoção da transição energética. "Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima", afirmou o governo.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, também confirmou a presença de Biden na cúpula do G20. O evento ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, sendo esta a primeira vez que o Brasil sedia o encontro.



De acordo com Jean-Pierre , "ele irá ao Peru e ao Brasil para participar dessas conferências. Posso confirmar que o presidente estará presente". Biden também irá à Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), no Peru.

O G20



Criado em 1999 em resposta à crise financeira global, o G20 é um fórum de cooperação econômica internacional que tem como objetivo debater temas para o fortalecimento da economia internacional e desenvolvimento socioeconômico global.



O encontro reúne as principais economias do mundo. Atualmente, integram esse grupo os seguintes países: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana.