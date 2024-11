Comissão da Câmara aprova monção de repúdio à Janja

A polêmica envolve Elon Musk, a quem Janja disse "fuck you" (vá se f*der, em tradução) durante evento paralelo ao G20 no último dia 16 - (crédito: Alain Jocard/AFP e Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (27/11), uma moção de repúdio contra a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. A polêmica envolve Elon Musk, a quem Janja disse “fuck you” (vá se f*der, em tradução) durante evento paralelo ao G20 no último dia 16.

A moção de repúdio foi apresentada pelo deputado General Girão (PL-RN). Para o parlamentar, a postura da primeira-dama é “incompatível com o decoro exigido em eventos oficiais”.

O comentário gerou repercussões internacionais com direito a comentários do próprio bilionário e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, recentemente indiciado pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Lula, por outro lado, tentou apaziguar a situação.

"Eu queria dizer para vocês que essa é uma campanha em que a gente não tem que ofender ninguém, não temos que xingar ninguém. Precisamos apenas indignar a sociedade", disse o petista na ocasião ao comentar conversa que teve com o Papa Francisco sobre campanha contra a fome.

