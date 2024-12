Gilmar Mendes, Lewandowski e Tarcísio debatem sobre segurança pública

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, o ministro da Justiça e Segurança Pública Ricardo Lewandowski e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) vão se reunir nesta sexta-feira (6/12) para debater sobre segurança pública em evento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em São Paulo.

Intitulado como “Os desafios da segurança pública no Brasil: desafios jurídicos e institucionais”, o encontro contará também com a participação do ex-Ministro da Defesa e Segurança Pública, Raul Jungmann, da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Daniela Teixeira, e da coordenadora do Centro de Ciência Aplicada à Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas, Joana Monteiro.

A ideia é reunir as autoridades para conversar sobre os desafios da segurança pública, além de apontar os possíveis caminhos para o futuro. "A segurança pública no Brasil é um tema de grande relevância, exigindo discussões que abarquem os desafios jurídicos e institucionais enfrentados pelo país. Este evento reúne autoridades renomadas e especialistas para uma troca de ideias sobre soluções e perspectivas para o futuro", diz a descrição do evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os ingressos podem ser retirados gratuitamente por meio da plataforma Sympla.