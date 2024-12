Após Haddad, chefe da Casa Civil também se reúne com Lula em São Paulo

A recuperação do presidente e o andamento das negociações no Congresso serão determinantes para o desfecho do ano legislativo - (crédito: Evaristo Sa / AFP)

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, viajou para São Paulo nesta segunda-feira (16/12) para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O retorno do ministro a Brasília está previsto para hoje ainda, dependendo do andamento das reuniões na capital paulista.

O presidente Lula segue em São Paulo, onde está desde a semana passada, após ser submetido a uma cirurgia de emergência na última terça-feira (10). O procedimento ocorreu devido a uma hemorragia intracraniana detectada após dores de cabeça recorrentes, resultado de um acidente doméstico sofrido em outubro. Durante a internação, o petista passou por uma craniotomia para drenagem do hematoma e por um procedimento endovascular para prevenir novos sangramentos.

Nesta manhã, o chefe do Executivo recebeu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma atualização sobre os principais projetos em tramitação no Congresso. Entre os temas abordados, destacaram-se a reforma tributária e o pacote de contenção de despesas, ambos considerados cruciais para o equilíbrio fiscal e o planejamento econômico do governo em 2024.

A recuperação do presidente e o andamento das negociações no Congresso serão determinantes para o desfecho do ano legislativo e para a implementação das medidas que podem impactar diretamente a economia e a gestão pública nos próximos meses.

