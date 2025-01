Lula telefona e lamenta morte de Benedito de Lira, pai de Arthur Lira

O pai do presidente da Câmara morreu nesta terça, aos 82 anos de idade - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta terça-feira (14/1) a morte do prefeito de Barra do São Miguel e pai do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Benedito de Lira. Ele telefonou também para Lira e expressou seus sentimentos.



Em nota de pesar, o presidente declarou que Benedito “sempre foi uma voz ativa na vida política de Alagoas e do Brasil”, e destacou a carreira dele na política. O pai do presidente da Câmara morreu nesta terça, aos 82 anos.

“Com tristeza e pesar, soube da morte do ex-senador Benedito de Lira, em Alagoas. Advogado e prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito teve uma longa atuação na vida política de Alagoas e do Brasil”, escreveu Lula em sua conta no X.

Com tristeza e pesar, soube da morte do ex-senador Benedito de Lira, em Alagoas. Advogado e prefeito de Barra de São Miguel (AL), Benedito teve uma longa atuação na vida política de Alagoas e do Brasil. Foi vereador, deputado estadual, prefeito, deputado federal e senador, sendo… https://twitter.com/ LulaOficial/status/ 1879164159205507323?ref_src= twsrc%5Etfw">January 14, 2025

“Liguei para o presidente da Câmara, Arthur Lira, filho de Benedito, para expressar minhas condolências e estendi minha solidariedade a todos os familiares, amigos e admiradores do seu pai”, acrescentou o presidente.

Benedito da Silva passou por uma cirurgia de emergência em 31 de dezembro e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) desde então. A notícia foi confirmada por Arthur Lira em suas redes sociais.