Bolsonaro volta a mentir sobre a criação do Pix

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a repetir uma mentira que contou durante a campanha eleitoral de 2022: a de que foi o seu governo o responsável pela criação do Pix. O mecanismo começou a ser desenvolvido pelo Banco Central antes da chegada de Bolsonaro à presidência, em 2019.

“Nós criamos o Pix que inseriu no sistema bancário mais de 40 milhões de invisíveis, que nós detectamos por ocasião da pandemia. Esses invisíveis trabalhavam com dinheiro vivo, vendendo uma água na praia, camarão na praia, um picolé no jogo de futebol. (...) E quando nós criamos o Pix em novembro de 2020, nós botamos esses caras para dentro da economia”, disse Bolsonaro em entrevista ao canal AuriVerde Brasil.

Em 2022, o então candidato Jair Bolsonaro usou o Pix como um dos trunfos de seu governo, mas quando a ferramenta foi lançada, em 2020, Bolsonaro não sabia do que se tratava.

Em 5 de outubro daquele ano, cerca de um mês antes do lançamento do Pix, Bolsonaro foi elogiado por um apoiador na saída do Palácio da Alvorada pela iniciativa. Ele confundiu o Pix com um assunto de aviação civil e, quando corrigido pelo apoiador, disse não saber do que se tratava.

Na campanha eleitoral de 2022, o sindicato dos servidores do Banco Central (Sinal) rebateu as falas de Bolsonaro sobre o assunto depois de uma entrevista do então presidente ao Jornal Nacional.

“O candidato Jair Bolsonaro em entrevista ontem ao Jornal Nacional disse que seu governo criou o Pix, o que não é verdade. Tal sistema de pagamento instantâneo foi criado e implementado pelos Analistas e Técnicos do Banco Central do Brasil – ou seja, por servidores concursados de Estado, não pelo atual governante ou por qualquer outro governo”, disse o Sinal.

“A portaria do Banco Central nº 97.909 (PDF, 582 kB), que instituiu o grupo de trabalho para desenvolver uma ferramenta interbancária de pagamento instantâneo, foi publicada em 3 de maio de 2018, muito antes da eleição do atual governo”, explicou o sindicato na época.