Secretário do Clima do Itamaraty é escolhido de Lula para presidir a COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) definiu nesta terça-feira (21/1) que o Secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, André Corrêa do Lago, será o presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto, após reunião sobre o tema.

Além do diplomata, a secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, será a diretora-executiva da Cúpula, que acontecerá em novembro na cidade de Belém, no Pará. Os dois são os principais cargos para a organização da conferência.



“É uma honra imensa, e eu acredito que o Brasil pode ter um papel incrível nessa COP”, declarou André Corrêa do Lago a jornalistas após o anúncio. Ana Toni não pôde participar do encontro, por estar se recuperando de uma cirurgia.

Lula bateu o martelo sobre as indicações nesta manhã, em reunião no Planalto. Participaram a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o chefe da Casa Civil, Rui Costa, e a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, dentre outras autoridades.

Corrêa do Lago cancelou sua participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, para participar do encontro desta terça. Ele faria parte de um painel justamente sobre a organização e a importância da COP 30.

