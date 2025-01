Dino marca para março audiência de conciliação sobre queimadas na Amazônia

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para o dia 13 de março uma audiência de conciliação entre a União e estados sobre os combates a queimadas na Amazônia e no Pantanal. O magistrado é o relator de uma ação que apontou omissões do Executivo na preservação destes biomas.

No despacho, encaminhado nesta terça-feira (21/1), Dino determinou que os estados e municípios utilizem o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) para registrar autorizações de supressão de vegetação. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) afirmou que muitas vezes na hora da fiscalização encontrava autorizações para suprimir vegetação expedidos por governos estaduais e municipais sem anuência do governo federal.

Dino determinou que seja realizada a audiência no Supremo entre a União e os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que fazem parte das unidades cobertas pela Amazônia ou pelo Pantanal.