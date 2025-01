Nikolas lamenta não encontrar Trump e Musk em baile: "Mas vai acontecer"

"O discurso do Trump é insano, ele discursa uma hora, 40 minutos em cada evento que ele vai. É o presidente dos Estados Unidos, a agenda dele é insana, mas sem dúvidas esse encontro vai acontecer", justificou Nikolas - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve em um dos três bailes comemorativos à posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na noite de segunda-feira (20/1). O parlamentar celebrou ao ganhar o acesso “vip” ao evento de uma funcionária de Trump, que é membro do comitê de posse, e falou nas redes sociais sobre a expectativa de encontrar o chefe da Casa Branca e o dono da rede social X, Elon Musk, durante a celebração. No entanto, o encontro não aconteceu.

Trump esteve em três bailes: o primeiro da noite foi o Commander-in-Chief Ball; seguido pelo Baile da Liberdade, onde Nikolas esteve; e por fim, o Starlight Ball. O presidente discursou nos eventos e dançou valsa com a primeira-dama Melania Trump.

O presidente norte-americano chegou atrasado no evento e não se encontrou com o parlamentar brasileiro. “O discurso do Trump é insano, ele discursa uma hora, 40 minutos em cada evento que ele vai. É o presidente dos Estados Unidos, a agenda dele é insana, mas sem dúvidas esse encontro vai acontecer”, justificou Nikolas.

O correligionário de Jair Bolsonaro (PL) chegou a enviar uma mensagem para Musk tentando marcar um encontro com o bilionário. “Estou no Baile da Liberdade. Onde podemos nos encontrar?”, perguntou Nikolas. Musk respondeu que estava “passando” os bailes pois estaria trabalhando.