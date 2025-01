Câmara autorizou viagem oficial de 13 deputados para a posse de Trump

A Câmara dos Deputados autorizou 13 deputados a viajar para Washington (EUA) para participar da posse do presidente Donald Trump (Republicanos) na segunda-feira (20/1). Apesar de a viagem ter caráter oficial, a Casa Baixa disse que não pagou pelos custos dos parlamentares que foram aos Estados Unidos.

“Houve, com efeito, solicitação de viagem oficial aos Estados Unidos, por ocasião da cerimônia de posse do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, dia 20 de janeiro de 2025. A missão foi autorizada pela Câmara dos Deputados, sem quaisquer ônus adicionais para a Casa e em conformidade com os atos normativos que disciplinam o assunto”, disse a Câmara em resposta a um pedido de Lei de Acesso à Informação (LAI) feito pelo Correio.

Leia também: Bolsonaro chora ao ver a posse de Trump e fala em esperança

Foram 10 deputados do PL — partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, um do União Brasil, um do Novo e um do Republicanos. Eis a lista dos parlamentares em viagem oficial:

Bia Kicis (PL-DF); Cabo Gilberto Silva (PL-PB); Capitão Alden (PL-BA); Coronel Fernanda (PL-MT); Dr. Fernando Máximo (União Brasil-RO); Giovani Cherini (PL-RS); Gustavo Gayer (PL-GO); Marcel van Hattem (Novo-RS); Marcos Pollon (PL-MS);

Messias Donato (Republicanos-ES);

Sargento Gonçalves (PL-RN);

Silvia Waiãpi (PL-AP);

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Ainda segundo a Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que participou de um jantar de gala oferecido pela equipe de Trump no domingo (19) ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e de sua esposa, Heloisa Bolsonaro, não estava em viagem oficial.

Leia também: Michelle e Eduardo Bolsonaro não puderam entrar no Capitólio na posse de Trump

“Observe-se que, embora não tenha solicitado participar de missão oficial, o Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comunicou à Presidência da Câmara dos Deputados que estaria em Washington, DC, em período coincidente com o da missão mencionada”, detalhou a Câmara.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular