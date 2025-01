Trump terá "impacto significativo" na COP 30, diz André Corrêa do Lago

O presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, avalia que o governo Trump terá um “impacto significativo” na conferência do clima. Ele foi indicado hoje (21/1) ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião no Palácio do Planalto.

Segundo o diplomata, apesar dos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris, ainda existem outros mecanismos internacionais para discutir o tema, bem como outros países que vão se manter comprometidos com a adaptação climática.

“Os Estados Unidos são um ator essencial, porque não só é a maior economia, um dos maiores emissores, mas é também um dos países que têm trazido respostas à mudança do clima, com tecnologia”, declarou Corrêa do Lago a jornalistas.

“Claro, estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida de que terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando desse processo”, acrescentou o diplomata.

Canais alternativos de diálogo

Questionado sobre a possibilidade dos Estados Unidos promoverem um boicote ao Acordo de Paris, Corrêa do Lago disse não acreditar que ocorra. “Ainda não conversamos, naturalmente, com eles sobre esse tema”, comentou o embaixador.

“É uma decisão soberana de um país sair de um acordo, mas isso não quer dizer necessariamente que esse acordo não possa encontrar uma forma de contornar a ausência desse país”, disse ainda.

O presidente da COP destacou que os Estados Unidos continuam como membros da Convenção do Clima, das Nações Unidas, e que existem estados e cidades dos EUA que continuam comprometidos com o tema, e que podem participar do diálogo internacional.

Corrêa do Lago foi confirmado nesta terça como o presidente da COP 30, e a Secretária de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, Ana Toni, ocupará o cargo de diretora-executiva da convenção.