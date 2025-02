Bolsonaro diz que seria fácil dar golpe em 2022: "Quero ver o day after"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (22/1) que era fácil “fazer besteira” no fim de 2022 “fora das quatro linhas” da Constituição. A expressão era utilizada por ele para dizer que atuava dentro dos limites da lei e da democracia apesar das decisões judiciais desfavoráveis. Para Bolsonaro, o difícil seria lidar com as consequências no dia seguinte ao golpe.

Leia o que disse Bolsonaro em 2022: "Me embrulha o estômago jogar dentro das quatro linhas"

“O que eu poderia fazer fora das quatro linhas? Diga. Ponto final. Fazer besteira? É fácil. Eu quero ver o after day (day after), o dia seguinte. A idade que eu tenho, a experiência que eu tinha de 28 anos de parlamento, 15 de Exército e três na Presidência, a gente sabe o que se pode fazer, a gente sabe das consequências”, afirmou o ex-presidente em entrevista ao canal bolsonarista Fio Diário.

Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal no fim de 2023 em um inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado liderada por ele e com a participação de seus aliados, depois de perder as eleições de 2022.

Na entrevista desta quarta, ele argumentava ter perdido as eleições por consequência de ações de comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo sistema eletrônico de votação. Em determinado ponto da entrevista, o ex-presidente chegou a dizer que o Brasil deveria ter um sistema eleitoral parecido com o da Venezuela, onde, segundo ele, foi possível constatar uma fraude na eleição de Nicolás Maduro.

“A Maria Corina (política de oposição a Maduro) arrastava multidões na Venezuela, semelhantemente (ao que ocorria) aqui no Brasil. E mesmo assim, ela se tornou inelegível. E mesmo tendo tornado inelegível os dois, o Edmundo (González) acabou ganhando e serviu para o mundo democrático ver o que estava acontecendo na Venezuela. E hoje nós clamamos aqui por um sistema eleitoral semelhante ao da Venezuela”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?