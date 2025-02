Alcolumbre é 3º presidente do senado com mais votos desde redemocratização

Eleito com 73 votos para presidir o Congresso nos próximos dois anos, o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) tornou-se o terceiro parlamentar com mais votos desde a redemocratização do país. À frente de Alcolumbre, constam os ex-presidentes do Senado Mauro Benevídes (1991) e José Sarney (2003), ambos eleitos com 76 votos.

As eleições deste sábado do Senado houve a participação dos parlamentares Marcos Pontes e Eduardo Girão. Ambos conquistaram quatro votos. Já os senadores Soraya Tronicke e Marcos do Val — anunciados como postulantes à presidência do Senado — desistiram de suas candidaturas.

Apoio

Favorito para ganhar a eleição da Mesa Diretora do Senado, o parlamentar Davi Alcolumbre teve o apoio de 10 partidos na Casa. Os próximos dois anos marcarão a segunda passagem do senador à frente da presidência do Congresso já que, entre 2019 e 2021, Alcolumbre comandou a Casa .

À época, Davi pautou a reforma da Previdência e a autonomia do Banco Central, temas importantes. Desde que deixou a presidência, passou a ocupar a liderança da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a comissão mais importante da Casa.

Alcolumbre foi vereador de Macapá de 2001 a 2003, onde iniciou a carreira política. Depois desse período, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou entre 2003 e 2015. Em 2014, foi eleito senador. Cinco anos depois, derrotou Renan Calheiros nas urnas da Casa e se tornou presidente do Senado. Na época, ele teve 42 votos.