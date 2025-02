"O compromisso do Senado é com o povo brasileiro", afirma Acolumbre

Alcolumbre foi eleito presidente do Senado com 73 votos, o que corresponde a 90% dos senadores - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Eleito neste sábado (1/2) o novo presidente do Senado Federal Davi Acolumbre (União-AP), afirmou que o compromisso da casa é com o povo brasileiro, durante discurso de posse. Ele também expressou sua gratidão pela confiança depositada pelos colegas senadores e destacou a responsabilidade da Casa em trabalhar em prol da população.

"Minhas primeiras palavras não poderiam ser outras: muito obrigado — a cada uma e a cada um — pela confiança novamente em mim depositada", iniciou Alcolumbre. Ele enfatizou que seu objetivo não é buscar protagonismo pessoal, mas atuar como um catalisador dos desejos do plenário, visando construir consensos que melhorem a vida dos brasileiros.

Alcolumbre já havia presidido o Senado entre 2019 e 2021, sendo o primeiro judeu a ocupar o cargo na história do Brasil. Sua reeleição ocorre em um momento de desafios para o governo federal, que enfrenta dificuldades em avançar com pautas prioritárias no Congresso.

O presidente do Senado ressaltou a importância de a Casa ser um espaço de igualdade, onde cada senador e senadora tenha voz, independentemente de ideologia ou orientação política. Ele convocou os parlamentares a trabalharem juntos pelo desenvolvimento do país, focando em áreas como geração de empregos, crescimento econômico, saúde pública, educação de qualidade e segurança para todos.

"Nosso compromisso enquanto instituição, o sentido de nossos mandatos, é buscar atender aos anseios do cidadão", afirmou Alcolumbre, destacando a necessidade de coragem para posicionar-se perante o governo, o Judiciário, a mídia ou o mercado, sempre com o objetivo de melhorar a vida das pessoas.

Ele também pediu o apoio de todos os senadores para guiar o Senado e o Congresso com altivez, equilíbrio e independência, sempre em favor do Brasil. "O Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito e cordialidade, onde as diferenças sejam vistas como oportunidades de crescimento", finalizou.