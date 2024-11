Brasília será sede sul-americana da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

Rio de Janeiro — Lançada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira (18/11), a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza abrangerá a construção de políticas públicas nas áreas sociais em 82 países, com o auxílio de outros 66 organismos internacionais.

A iniciativa terá sede em todas regiões do mundo, uma delas, será em Brasília, que representará a América do Sul. As outras devem funcionar em Roma, na Itália (Europa), Washington, nos Estados Unidos (América do Norte), Addis Ababa, na Etiópia (África) e Bangkok, na Tailândia (Ásia).

O comando da Aliança se dará pelo chamado “Conselho de Campeões”, que é composto por países e organizações que foram fundadoras da ideia e representam a diversidade da aliança. O principal papel do grupo é motivar politicamente a participação das nações na iniciativa e angariar financiamento. Até o momento, são 18 membros – Brasil, China, Blangadesh, Alemanha, África do Sul, Reino Unido, Noruega, Portugal, União Europeia e organizações como a Unicef, OCDE e WFP.

A equipe responsável pelo funcionamento da Aliança custará cerca de US$ 2-3 milhões por ano e funcionará até 2030, quando a Agenda da Organização das Nações Unidas (ONU) irá reavaliar as definições atuais.

De acordo com a Declaração de Líderes do G20, para alcançar a erradicação da fome e diminuição da pobreza nos países, serão incentivadas ações de transferência de renda, programas locais de alimentação escolar, fortalecimento da proteção social, melhoria do acesso ao microcrédito e sistema financeiro formal, além de declarar apoio à agricultura familiar.

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que essa é a primeira vez que o documento dos líderes cita a agricultura familiar como uma de suas resoluções. Os países se comprometem, ainda, em apoiar os países em desenvolvimento no aumento de produção e comercialização sustentável de alimentos.

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, também explicou que, com os recursos e adesões atuais, já é possível realizar transferência de renda para 500 milhões de pessoas em países de baixa renda e 150 milhões de crianças devem ser atendidas com alimentação escolar.

Veja abaixo a lista de países que participam da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza:

1.Alemanha

2.Angola

3.Antígua e Barbuda

4.África do Sul

5.Arábia Saudita

6.Argentina

7.Armênia

8.Austrália

9.Bangladesh

10.Benin

11.Bolívia

12.Brasil

13.Burkina Faso

14.Burundi

15.Camboja

16.Chade

17.Canadá

18.Chile

19.China

20.Chipre

21.Colômbia

22.Dinamarca

23.Egito

24.Emirados Árabes Unidos

25.Eslováquia

26.Estados Unidos

27.Espanha

28.Etiópia

29.Federação Russa

30.Filipinas

31.Finlândia

32.França

33.Guatemala

34.Guiné

35.Guiné-Bissau

36.Guiné Equatorial

37.Haiti

38.Honduras

39.Índia

40.Indonésia

41.Irlanda

42.Itália

43.Japão

44.Jordânia

45.Líbano

46.Libéria

47.Malta

48.Malásia

49.Mauritânia

50.México

51.Moçambique

52.Myanmar

53.Nigéria

54.Noruega

55.Países Baixos

56.Palestina

57.Paraguai

58.Peru

59.Polônia

60.Portugal

61.Quênia

62.Reino Unido

63.República da Coreia

64.República Dominicana

65.Ruanda

66.São Tomé e Príncipe

67.São Vicente e Granadinas

68.Serra Leoa

69.Singapura

70.Somália

71.Sudão

72.Suíça

73.Tadjiquistão

74.Tanzânia

75.Timor-Leste

76.Togo

77.Tunísia

78.Turquia

79.Ucrânia

80.Uruguai

81.Vietnã

82.Zâmbia