Em Roma, Wellington Dias é eleito presidente da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, foi eleito, nesta terça-feira (11/2), o presidente do Conselho dos Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Ele participa da primeira reunião do grupo, em Roma, na Itália, ao lado da primeira-dama Janja Lula da Silva.

“Assumo, aqui, uma grande responsabilidade. Sei que essa confiança tem a ver com toda liderança do Brasil com o presidente Lula, que colocou na pauta do planeta a discussão de caminhos para superação da fome e a pobreza dentro desta Aliança Global”, declarou Dias.

A eleição ocorreu na sede do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), na capital italiana, durante a primeira reunião do Conselho dos Campeões, que é o grupo responsável por atrair países e organismos internacionais para fazer parte da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O encontro formalizou a composição do Conselho, instaurou a presidência e vice-presidência e também aprovou regras de funcionamento.

A atuação dos países na Aliança Global pode ser tanto financeira, quanto técnica, auxiliando países a implementar ações que combatam a fome e a pobreza. Programas sociais brasileiros, como o Cadastro Único e o Bolsa Família servirão de exemplo para outras nações se inspirarem e criarem as próprias iniciativas.

Janja, que também participou da sessão do Fida, destacou que os programas sociais brasileiros são prioridades para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Essa luta pelo povo mais pobre do Brasil e do mundo é uma grande bandeira do presidente Lula que, pelas suas histórias e vivencias, sabe o quanto isso é importante. Esse tema também se tornou a minha causa. Devemos fazer nossa parte e a Aliança propõe o caminho de unir esforços de diversos países do mundo. Hoje, estamos colhendo esse fruto”, declarou a primeira-dama.

Wellington Dias finalizou o primeiro dia de encontro destacando algumas prioridades para 2025 e sugeriu que a primeira Cúpula da Aliança contra a Fome e a Pobreza seja realizada no Catar, em novembro, paralela à Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas (ONU). Ele propôs também a instituição de um programa de Embaixadores da Boa Vontade da Aliança. O Conselho se reúne amanhã para continuar debates sobre o compromisso internacional.