Gilmar Mendes elogia atuação de Nísia na Saúde: "Fez história"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), elogiou a atuação de Nísia Trindade à frente do Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (26/2), nas redes sociais. Segundo o decano, ela foi “fundamental” para diminuir a “judicialização” da saúde.

“Sempre aberta ao diálogo, a ministra Nísia Trindade foi fundamental para a celebração de acordos junto ao STF com o objetivo de reduzir a judicialização da saúde. Nísia fez história ao ser a primeira mulher a ocupar a pasta e deixa legado de empenho, dedicação e espírito público”, disse o ministro.

Legado

Nísia, que pegou um ministério sucateado pelas gestões do governo anterior e conseguiu realizações como a disponibilização da vacina da dengue no SUS no ano passado — embora ainda com ofertada limitada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, por causa da limitação de entregas pela fabricante. Com isso, o Brasil se tornou o único país a ofertar o imunizante para a doença de forma gratuita.

Também na gestão da médica sanitarista houve aumento na cobertura vacinal de crianças, com o Brasil voltando a ser um país livre de sarampo — título concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que havia sido perdido no último governo. O país ainda saiu da lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas, em um levantamento feito pela Unicef e a Organização Mundial da Saúde (OMS), no último ano.