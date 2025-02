Lula fará missa no Alvorada pela saúde do Papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta quarta-feira (26/2) uma missa pela saúde do papa Francisco, que está internado há 12 dias para tratar de uma pneumonia. A cerimônia será às 18h na Capela Nossa Senhora da Conceição, que fica dentro do Palácio da Alvorada, residência oficial do petista.

O pontífice tem 88 anos e seu estado de saúde é considerado “crítico, mas estável”, segundo boletim divulgado hoje pelo Vaticano.

A missa está nas agendas oficiais do presidente e da primeira-dama, Janja da Silva. “A iniciativa do encontro partiu de Lula e Janja pelo imenso carinho, respeito e admiração que possuem pelo Papa Francisco e sua missao de vida e foi articulada pelo antigo assessor e amigo do presidente, Gilberto Carvalho”, escreveu o Planalto.

A missa sera conduzida por três padres jesuítas, e também participará o cardeal e arcebispo emérito de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno.

Capela

A capela do Palácio da Alvorada foi decorada pelo artista Athos Bulcão, com vitrais coloridos, painéis de madeira e uma pintura no teto. O espaço é pequeno, e a capela fica na entrada principal do palácio.

Amanhã (27), a Arquidiocese de Brasília também fará uma missa, na Catedral, pela saúde do papa. Ela será conduzida pelo cardeal Paulo Cezar Costa, atual arcebispo da cidade.