Menções de ‘anistia’ na Câmara aumentaram mais de 500% em um ano

A palavra ‘anistia’ foi mencionada 771 vezes em 63 sessões da Câmara dos Deputados que ocorreram de fevereiro de 2024 a fevereiro deste ano. Só no segundo mês de 2025, o vocábulo foi mencionado 171 vezes em encontros ordinários e extraordinários de deputados federais — 32 a mais do que no primeiro semestre inteiro de 2024, em que fez 139 aparições nos discursos; e mais do que o quíntuplo de vezes, ou 570% mais, do que o número durante o mesmo mês do ano passado, 30.

Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo Correio por meio da plataforma Pinpoint, do Google, que auxilia na análise de documentos. Foram registrados, ao todo, íntegras de 110 sessões, disponíveis no site da Câmara, desde o início do ano parlamentar em 2024, em fevereiro, ao fim de fevereiro deste ano.