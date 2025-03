Sâmia Bonfim aciona MP após Baby do Brasil pedir que vítimas perdoem agressores

Para Sâmia Bomfim, o pedido de Baby do Brasil é "inaceitável e criminoso" - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados e Guto Costa/Divulgação)

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSol-SP) acionou o Ministério Público de São Paulo para que investigue a declaração da cantora Baby do Brasil, que pediu para que as vitímas perdoem casos de abuso sexual. A fala da artista foi feita na segunda-feira (10/3), durante culto evangélico na balada de música eletrônica D-Edge.

"Perdoa tudo o que você tiver no seu coração aqui hoje nesse lugar”, pediu. “Se teve abuso sexual, perdoa. Se foi na família, perdoa", disse baby do Brasil para um público de mais de 150 pessoas.

Para Sâmia Bomfim, o pedido de Baby do Brasil é "inaceitável e criminoso". "Vivemos num país em que 9 estupros são registrados por hora, e 61% das vítimas têm menos de 14 anos. A maioria dos crimes é cometido dentro de casa, por familiares ou pessoas próximas", afirmou a parlamentar.

A deputada federal também ressaltou que as denúncias de abusos sexuais não são feitas justamente por ameaças ou por serem desincentivadas pelas pessoas ao redor.

"Baby flagrantemente cometeu incitação ao crime e condescendência criminosa, pois reforçou uma cultura de silenciamento e impunidade, incentivando que crimes de violência sexual fiquem sem a devida responsabilização e favorecendo aqueles que o cometeram. Abuso sexual é crime. Denuncie", pontuou Sâmia.

Em comunicado publicado no Instagram, o dono da D-Edge, Renato Ratier, afirmou que o culto havia sido realizado pela primeira vez na casa noturna “para promover o amor, o respeito e a transformação”. No entanto, segundo o empresário, “durante o evento, algumas falas isoladas repercutidas” não condizem com o que ele acredita.

" Deixo claro que sou absolutamente contra qualquer tipo de abuso e discriminação e que todo crime deve ser denunciado e apurado”, enfatizou.





















O Correio entrou em contato com a assessoria de Baby do Brasil, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. Como denunciar? A denúncia de violência sexual pode ser feita em qualquer delegacia de Polícia Civil, sendo as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e as Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) as principais portas de entrada dessas denúncias. Além disso, acionando o serviço Ligue 180, que recebe ligações telefônicas gratuitas de todo o país, é possível receber orientações sobre direitos e informações sobre a rede de serviços públicos disponíveis em seu município. O Ligue 180 também funciona como um canal de denúncia, encaminhando os casos aos órgãos estaduais da Segurança Pública e do Ministério Público.