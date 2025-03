"Nós vamos derrotar o alexandrismo", diz Flávio Bolsonaro em ato no RJ

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou durante o ato a favor da anistia que os bolsonaristas vão "derrotar o alexandrismo", nome dado às decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O 01 de Bolsonaro ainda afirmou que o detento Cleriston Pereira da Cunha, conhecido como Clesão, que foi preso pela invasão das sedes dos três poderes, morreu por culpa de Moraes. Cleriston morreu após um mal-súbito na papuda.

"E nós estamos aqui pela família do Clesão, que está aqui com a gente. Esse que foi a vítima fatal de um ministro, que de forma deliberada, deixou o Clesão morrer na cadeia, impedindo que ele cuidasse da sua própria saúde. Eu tenho uma coisa para falar a todos vocês: nós vamos derrotar o alexandrismo", disse. Em resposta, a multidão na praia de Copacabana gritou em coro chamando o ministro de "assassino".

Outros que também discursaram sobre o Clesão foram o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o senador Magno Malta (PL-ES), ambos estavam usando uma camiseta em homenagem ao falecido. O deputado mineiro falou sobre o detento ao relacionar a importância da presença da família, e disse que os direitos de Cleriston foram retirados pelo STF.

"Agora para pra pensar o que o STF fez com a família do Clesão. Eles não roubaram somente a vida dele, roubaram a oportunidade da filha de mostrar o neto, o filho dela para o seu avô. Tirou a oportunidade de um pai de abraça-lo, e de enfim passar os momentos tristes e felizes. Exatamente por isso que estamos aqui hoje. Porque o STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes — que não teve um voto do cidadão brasileiro tem decidido a vida de pessoas. O Clesão, infelizmente, é irreversível. Mas existem pessoas presas injustamente que também estão perdendo esses momentos tão preciosos", afirmou Nikolas.

Já o senador Magno Malta lembrou de um momento em que esteve com Cleriston na Papuda. "Os patriotas construíram uma fábrica de violão dentro da Papuda e eu estava lá com eles quando saiu o primeiro. Eu peguei o violão, sentei e Clesão estava do meu lado direito e juntos, eu ele e mais uns 10 cantamos a música 'porque ele vive'", contou de cima do trio elétrico na praia.

Críticas a Lula

O senador Flávio também não deixou as críticas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de fora. Flávio afirmou que esta foi a última vez que o presidente enganou as pessoas. E acrescentou que seu pai voltará à presidência em 2027.

"Luiz Inácio enganou algumas poucas pessoas pela última vez. Ele destruiu a esperança de algumas pessoas desavisadas pela última vez. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. Nós vamos derrotar os destruidores da democracia. E agora, o Lula usa a máquina pública para perseguir a oposição e Bolsonaro. Mas eu tenho uma notícia para todos: nós vamos aprovar a anistia muito em breve. Sim, o próximo presidente do Brasil é Jair Bolsonaro sim, porque nós queremos o nosso Brasil de volta", gritou para os apoiadores.