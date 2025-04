Ex-PM preso sem denúncia pelo 8/1 tem alvará de soltura expedido por Moraes

A Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro (Asfav) comunicou a liberação de Marcos Alexandres, um dos presos pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) expediu ontem (11/4) o alvará de soltura do ex-policial militar que estava preso desde abril de 2023, quando se entregou por vontade própria. Mesmo sem denúncia do Ministério Público ou provas que mostrassem Marcos quebrando algo, o ex-agente ficou preso por quase dois anos.

Em carta à família, publicada pelo portal Gazeta do Povo em outubro do ano passado, Marcos afirmou que estava pagando caro por algo que ele não cometeu e sequer apoiava. "Me apresentei voluntariamente à Polícia Federal (PF) de Brasília porque sabia da minha conduta como cidadão que não compactuo com atos antidemocráticos", disse em trecho da carta.

A defesa alegou ao portal que a foto que mostrava Marcos Alexandre dentro do Supremo Tribunal Federal não demonstrava que ele fizesse parte do movimento que invadiu as sedes dos três poderes naquele domingo. Afirmou ainda que ele estava ajudando a Polícia Legislativa a conter os danos ao patrimônio público dentro do STF. Alexandre, que morava em Uberlândia com a família, estava preso no Complexo da Papuda em Brasília. Além de Marcos, Cláudio Mendes dos Santos e Ramiro Alves da Rocha Cruz Junior também tiveram alvarás de soltura expedidos ontem.