CPI das Bets: influenciadores ignoram convocação e Dr. Hiran ameaça condução coercitiva

A ausência do influenciador Jon Vlogs, dono da Jonbet, e do empresário Jorge Barbosa Dias, ligado à plataforma Major Sports, gerou revolta na oitava sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, realizada nesta terça-feira (27/5). O presidente da comissão, senador Dr. Hiran (PP-RR), lamentou o esvaziamento da oitiva e criticou duramente a postura dos convocados. “É um ato de desprezo com essa comissão e com o povo brasileiro”, afirmou o parlamentar.



Leia também: Soraya pede retirada de Ciro da CPI das Bets após revelações sobre jatinho de investigado

Dr. Hiran classificou a ausência como um obstáculo à busca por justiça e transparência, e pediu à Advocacia do Senado que avalie a possibilidade de condução coercitiva. O senador destacou que ambos têm papel central em esquemas que transformaram jogos de azar em negócios bilionários baseados na exploração da população. “Esses indivíduos possuem conhecimento detalhado dos mecanismos que exploram vulnerabilidades sociais”, apontou.



Ainda durante seu discurso na sessão de hoje, o senador voltou a atacar a Blaze e outras plataformas que, segundo ele, recrutam influenciadores para atrair jovens e famílias inteiras a um ciclo de vício. Citando jogos como o "aviãozinho" e o "tigrinho", Dr. Hiran frisou que o marketing predatório dessas empresas tem levado a casos crescentes de endividamento e até suicídio. “Isso não é entretenimento, é um ataque calculado aos vulneráveis”, disparou.



Leia também: Presidente da CPI das Bets quer proibir jogos de azar e ampliar tratamento no SUS

O parlamentar também questionou a origem dos pagamentos feitos a influenciadores digitais e a transparência das empresas envolvidas. Segundo ele, muitos donos ocultos operam no anonimato, com contratos que escondem os verdadeiros beneficiários. A CPI vai aprofundar a investigação sobre a relação entre Blaze, Jonbet e influenciadores como Jon Vlogs, que afirma publicamente ser dono da Jonbet, mas não aparece como sócio formal.

Dr. Hiran reforçou que a comissão seguirá firme em sua missão de responsabilizar os culpados. “Não permitiremos que a falta de cooperação nos desvie da proteção dos cidadãos”, disse.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular