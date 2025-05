Trama golpista: testemunhas de Bolsonaro começam a ser ouvidas amanhã (30)

Nesta sexta-feira (30/5), a partir das 14h, começam a ser ouvidas no Supremo Tribunal Federal (STF) as testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na audiência da ação penal que julga a tentativa de golpe de Estado. Desde o dia 19 de maio, a Primeira Turma realiza as oitivas das testemunhas dos réus do 'Núcleo 1' no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.

Entre as testemunhas de Bolsonaro estão:

ex-ministro da Casa Civil e senador Ciro Nogueira (Republicanos-PI);

ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuelo;

ex-ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil e senador Rogério Marinho (PL-RN);

advogado Amauri Feres Saad, apontado como o intelectual da 'minuta do golpe';

coronel do Exército Wagner de Oliveira;

ex-subchefe para Assuntos Jurídicos do governo Bolsonaro, Renato de Lima França;

ex-ministro do Turismo, Gilson Machado;

ex-secretário-executivo da Casa Civil, Jonathas Assunção Salvador Nery;

médico de Bolsonaro, Ricardo Peixoto Camarinha;

ex-chefe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Dutra Janino;

governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Ciro Nogueira será ouvido também como testemunha do ex-ministro da Defesa Paulo Nogueira e também do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Já Rogério Marinho será ouvido também como testemunha de Walter Braga Netto.

Na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa armada, além de tentar abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.

As oitivas das testemunhas indicadas por Bolsonaro serão realizadas até a próxima segunda-feira (2/6), quando terminam as audiências do 'Núcleo 1', que contará ainda com a escuta das últimas testemunhas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres.

