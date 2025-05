Macron destaca visita de Lula à França: "Vamos escrever a próxima página juntos?"

Lula e Macron possuem uma relação de amizade. O presidente francês visitou o Brasil em março do ano passado, e esteve em Belém, para conhecer a Amazônia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente da França, Emmanuel Macron, destacou nesta quinta-feira (29/5) a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a seu país, na semana que vem, para participar da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.

O petista também fará uma visita de Estado, com reuniões bilaterais com Macron e autoridades francesas, e assinatura de acordos entre os dois países. Em postagem nas redes sociais, Macron convidou Lula a “escrever a próxima página” na relação entre Brasil e França.

“Vamos escrever a próxima página juntos? Nos vemos nos dias 5 e 6 de junho para a visita de Estado do Brasil à França! Neste ano em que celebramos os 10 anos do Acordo de Paris e antes da COP30 em Belém, vamos mobilizar juntos, em Nice, a comunidade internacional pelos oceanos e pelo clima”, escreveu Macron no Instagram, em português.







Lula, por sua vez, comentou em francês na postagem. “Merci, cher Macron! À bientôt! Nos vemos em breve”, disse o presidente.

Cooperação em submarinos

O chefe do Executivo embarca para a França na próxima quarta-feira (4/6). Além do encontro com Macron e da participação na “COP dos Oceanos”, Lula também vai visitar a principal base naval francesa, em Toulon.

Brasil e França possuem um acordo para a produção de submarinos, e negociam cooperação para um submarino nuclear, que já está em desenvolvimento pelo governo brasileiro. O líder brasileiro ficará quase uma semana no país Europeu.

Lula e Macron possuem uma relação de amizade. O presidente francês visitou o Brasil em março do ano passado, e esteve em Belém, São Paulo e Brasília.