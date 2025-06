Bolsonaro no STF: interrogatório do ex-presidente começa às 14h30

No segundo dia de interrogatório dos réus do núcleo 1 por tentativa de golpe de Estado, já foram ouvidos quase todos os acusados na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Após o ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, é a vez do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser interrogado, a partir das 14h30, no retorno da sessão.

Após o ex-presidente, serão ouvidos Paulo Sérgio Nogueira (ex-Defesa) e Walter Braga Netto (ex-Casa Civil). Braga Netto participará por videoconferência. Ele está preso preventivamente no Rio de Janeiro por suspeita de interferir nas investigações da Polícia Federal (PF) sobre o caso.

Acompanhe:

Os integrantes do núcleo 1 (Bolsonaro e sete ex-assessores) são acusados de serem os responsáveis pelo planejamento da trama golpista.

Após os interrogatórios, a defesa ainda poderá apresentar provas adicionais, caso queira. O prazo será aberto e definido por Moraes.

O magistrado declara seu voto depois disso e abre para manifestação dos demais ministros da Primeira Turma — Cristiano Zanin (presidente), Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.

Caso condenados, os réus podem pegar até 43 anos de prisão.

