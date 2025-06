CPI das Bets: Soraya confirma entrega do relatório a órgãos de controle

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI das Bets, afirmou nesta terça-feira (10/6) que o relatório final da comissão será entregue a diversos órgãos de controle, independentemente de aprovação no colegiado. Após leitura do parecer, que recomenda o indiciamento de 16 pessoas entre elas as influenciadoras Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra, Soraya pediu a prorrogação mínima da CPI apenas para que a votação ocorra até o encerramento oficial dos trabalhos, previsto para sábado (14).

Leia também: Pedido de vista coletivo adia votação do relatório da CPI das Bets

“Infelizmente, não conseguimos tempo hábil para ouvir todos os convocados. Mesmo com as 29 assinaturas para prorrogação total da CPI, a presidência do Senado não autorizou. Ainda assim, conseguimos entregar um relatório robusto, fruto de muito esforço da equipe”, afirmou. Ela confirmou que o documento será entregue ao diretor-geral da Polícia Federal, ao procurador-geral da República, ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ao ministro da Justiça, e também a órgãos do Executivo como os ministérios da Fazenda e da Defesa do Consumidor.

Segundo a senadora, os indiciamentos propostos no relatório se baseiam em "indícios mais do que suficientes" colhidos durante os trabalhos da comissão. Ela reforçou que a investigação deve prosseguir nas esferas competentes. “A partir dos fortes indícios, estamos indiciando ambas [Virgínia e Deolane]. Quem continua com as investigações são os órgãos competentes”, declarou.

Ainda durante a coletiva, Soraya rebateu críticas sobre a condução das oitivas com influenciadores e disse que conseguiu extrair informações relevantes ao expor o funcionamento das plataformas de apostas. “Eu não estava brincando. O influenciador (Rico Melquíades) jogou na minha frente. Disse que não queria pagar o resgate, mas pagou. Disse que usava uma plataforma, mas estava em outra. Ele se entregou. E a Virgínia também entregou o que precisávamos, sem perceber”, afirmou. A senadora criticou a omissão do Executivo em regulamentar o setor desde 2018, quando a legislação foi sancionada sem a devida regulamentação.

"Cumpri meu papel"

Soraya também detalhou uma das principais propostas do relatório: a criação de um cadastro único nacional de apostadores. Segundo ela, a medida visa dar mais transparência e controle sobre a atividade, permitindo ao governo entender o perfil dos jogadores. “Precisamos saber quem joga, qual a faixa etária, o ticket médio, e dar ao apostador um tempo de reflexão, com exigência de renovação do cadastro e até períodos de abstinência”, explicou.

Apesar das dificuldades políticas e da possibilidade de o relatório não ser votado, Soraya diz sair tranquila com o resultado. “Eu cumpri meu papel. A CPI termina, mas o trabalho continua. Vamos apoiar outras iniciativas legislativas pelo país, como projetos em São Paulo. Quem realmente quer resolver o problema, ainda tem muito trabalho pela frente.”

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular