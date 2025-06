Zucco aciona Conselho de Ética contra Erika Hilton por nomear maquiadores

A nomeação de dois maquiadores no gabinete da deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) virou alvo de denúncia formal da oposição na Câmara dos Deputados. Ao Correio, o líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco (PL-RS), disse nesta terça-feira (24/6) que "o Parlamento não pode ser conivente com esse tipo de prática". Segundo ele, "quem usa dinheiro público para contratar cabeleireiros deve responder com todo o rigor da lei.”

Em nota divulgada hoje, Zucco anunciou que vai protocolar duas representações contra a parlamentar: uma no Conselho de Ética da Casa e outra no Ministério Público Federal. Ele acusa a deputada de utilizar servidores públicos para fins pessoais, o que, de acordo com ele, configuraria “quebra de decoro parlamentar” e “possível prática de improbidade administrativa”.



O caso veio à tona após a revelação de que Erika mantém em seu gabinete os profissionais Ronaldo Hass e Índy Montiel, ambos contratados como secretários parlamentares desde 2024. Conforme dados disponíveis no portal da Câmara dos Deputados, Hass recebe salário bruto de R$ 9.678,22; já Montiel, R$ 2.126,59. Os dois já foram vistos em diferentes ocasiões maquiando a deputada.

A oposição afirma que a situação é grave e exige uma resposta institucional. “O Congresso não pode se omitir diante do uso da máquina pública para fins particulares. Todo agente político deve responder com transparência e rigor diante de denúncias como esta. A população brasileira exige respeito com o dinheiro público e a devida responsabilização de quem o utiliza de forma indevida”, conclui a nota assinada por Zucco.

Por outro lado, Erika Hilton classificou as denúncias como “invenções” e reagiu com veemência nas redes sociais. Em postagem publicada no Instagram, ela denunciou uma suposta tentativa de descredibilizá-la politicamente. Segundo a deputada, isso é uma narrativa distorcida criada pela direita para atacá-la.

A parlamentar não negou que os profissionais citados integram sua equipe, mas não detalhou as funções que eles exercem no gabinete. “Estamos acompanhando de perto esse ataque e vamos responder à altura, com a seriedade e transparência que sempre pautaram nosso mandato”, declarou.

