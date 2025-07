Senadores do PL e do Novo vão integrar CPMI que investiga fraudes no INSS

O Bloco Parlamentar Vanguarda, composto por parlamentares do PL e Novo, indicou nesta quarta-feira (2/7) os nomes que irão compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Senado.

A comissão vai investigar o esquema de fraudes e desvios de recursos envolvendo aposentados e pensionistas. Entre os titulares estão os senadores Izalci Lucas (PL-DF), Jorge Seif (PL-SC) e Eduardo Girão (Novo-CE), todos da oposição ao governo federal.

Também foram definidos como suplentes os senadores Magno Malta (PL-ES), Marcos Rogério (PL-RO) e Rogério Marinho (PL-RN), todos do Partido Liberal. A formação segue o critério de proporcionalidade dos blocos parlamentares e representa a primeira movimentação da oposição na estruturação da comissão.

Ao comentar sua indicação, Izalci afirmou que os crimes cometidos no âmbito da Previdência Social precisam ser enfrentados com firmeza. “Roubaram os aposentados da forma mais covarde e eficiente possível: com crachá e carimbo. É inadmissível que crimes dessa gravidade, cometidos dentro da estrutura do Estado, com contratos oficiais e logins de servidores, fiquem impunes. A CPMI precisa funcionar com seriedade e independência”, disse o parlamentar.

A comissão ainda aguarda a instalação formal, com a escolha do presidente e do relator. A expectativa é de que os trabalhos se iniciem nas próximas semanas, com foco na responsabilização dos envolvidos e no aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e transparência no sistema do INSS.

*Estagiária sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Política Lula projeta implementação do acordo com União Europeia ainda este ano

Lula projeta implementação do acordo com União Europeia ainda este ano Política Mercosul deve olhar para a Ásia, diz Lula durante Cúpula do bloco

Mercosul deve olhar para a Ásia, diz Lula durante Cúpula do bloco Política Moraes nega pedido de Braga Netto para aumentar prazo das alegações finais

Moraes nega pedido de Braga Netto para aumentar prazo das alegações finais Política Líder do PL sugere que Zambelli trabalhe de dia e cumpra prisão à noite

Líder do PL sugere que Zambelli trabalhe de dia e cumpra prisão à noite Política Lula recebe presidente do Paraguai após caso de espionagem

Lula recebe presidente do Paraguai após caso de espionagem Política Encontro de Lula com Kirchner eleva tensão antes da Cúpula do Mercosul